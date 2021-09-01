Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Есть вероятность, что пандемия CoViD-19 закончится в 2024 году. Такое мнение в беседе с порталом Ura.ru выразил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всём мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше. Главное, чтобы за это время сократилась смертность и возможность появления новых мутантных линий. Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние и прекратить пандемию", — объяснил специалист.

В свою очередь начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что в ближайшем будущем CoViD-19 окажется под контролем.

Он подчеркнул, что надежда есть, если 60% процентов населения будет вакцинировано, а учитывая переболевших, будет возможно поддержание коллективного иммунитета, который сделает ситуацию более-менее предсказуемой.

"Но если появятся мутации, которые будут хорошо уклоняться от вакцины, и они будут обладать ещё большей способностью к распространению, то процесс станет постоянным и это очень тревожно", — сказал Чепурнов.

По мнению эксперта, не исключено, что человечеству придётся привыкнуть к существованию коронавируса. Он сравнил такую ситуацию с тем, как общество адаптировалось к наличию в мире СПИДа, хоть от него и пострадало очень много людей. До сих пор некоторые живут в муках, проблемах, но многие про это состояние и не вспоминают.

"Или клещевой энцефалит, который мешает теперь нормально выйти в лес, приходится всё время о нём думать и при случае бежать ставить иммуноглобулин. Через какое-то время и к CoViD-19, видимо, привыкнем", — предположил собеседник агентства.