Учёные предупредили о новой опасности постковидного синдрома

У людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение производительности почек. Это проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления, причём независимо от формы заболевания. Об этом заявили американские учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Депздрава Сент-Луиса по делам ветеранов, которые провели исследование по анализам крови переболевших CoViD-19. Результаты опубликовал Journal of the American Society of Nephrology.