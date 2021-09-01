Учёные предупредили о новой опасности постковидного синдрома

У людей с постковидным синдромом нередко наблюдается снижение производительности почек. Это проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления, причём независимо от формы заболевания. Об этом заявили американские учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Депздрава Сент-Луиса по делам ветеранов, которые провели исследование по анализам крови переболевших CoViD-19. Результаты опубликовал Journal of the American Society of Nephrology.

Постковидный синдром (или длительный ковид) — это неблагоприятные последствия у переболевших коронавирусной инфекцией, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы. Основная симптоматика этого состояния — слабость, одышка, головные и мышечные боли, когнитивные нарушения, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Эксперты пришли к выводу, что у многих пациентов с длительным ковидом наблюдаются повреждения почек, которые впоследствии могут перерасти в хронические заболевания. Основная проблема заключается в том, что проявления дисфункции почек не сопровождаются болью и другими симптомами. То есть подавляющее число людей не знают о нарушении, пока им не ставят диагноз. В свою же очередь отклонение в производительности почек выявляется только по анализу крови. Следовательно, учёные призывают внести такой анализ в скрининговые обследования пациентов после CoViD-19.

"Наши результаты подчёркивают критическую важность оценки функции почек при уходе за пациентами, перенёсшими CoViD-19. Если лечение почек не сделать неотъемлемой частью стратегии помощи при постковидном синдроме, мы упустим потенциальную возможность помочь сотням тысяч людей, которые не подозревают, что их функция почек ухудшилась из-за этого вируса", — объяснил руководитель исследования доктор Зияда Аль-Али.

Авторы добавили, что из 38 миллионов американцев, переболевших коронавирусом, около полумиллиона могут иметь повреждения или заболевания почек. Причём всплеск таких отклонений в работе приходится на последнюю волну пандемии, которая связана с "дельта"-штаммом ковида.

Кроме того, по данным учёных, самый высокий риск развития нарушений в производительности почек у тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии, но в выборку попали и некоторые пациенты с лёгкой формой CoViD-19. Так, согласно результатам, у людей, которые заразились коронавирусом, но не нуждались в госпитализации, повышается риск развития отклонений в работе почек по сравнению со здоровыми людьми.