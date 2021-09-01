Депутата Смоленской облдумы от КПРФ задержали за дебош в квартире возлюбленной
Как рассказали очевидцы, в ходе разборок с девушкой коммунист выбил ногой дверь в её жилище, а также агрессировал на людей вокруг. После этого уже в отделении МВД он стал козырять удостоверением.
Кирилл Быстров. Фото © Smolensk-i.ru
Депутат Смоленской областной думы от КПРФ Кирилл Быстров оказался в отделении полиции после разборок со своей возлюбленной на лестничной площадке многоэтажки.
Как сообщается в группе "Жалобная книга – Смоленск" в соцсети "ВКонтакте", вечером 31 августа коммунист выбил ногой дверь в квартиру девушки, а также агрессировал на людей, ставших свидетелями происшествия. После этого Быстрова доставили в отделение МВД, но и там парламентарий не хотел успокаиваться и стал якобы козырять депутатским удостоверением перед сотрудниками.
Информацию о задержании парламентария подтвердили местному порталу Smolnarod.ru. При этом никаких подробностей семейной драмы от правоохранителей журналистам получить не удалось. По некоторым данным, Быстрова уже отпустили. Его правовой статус в этой скандальной истории ещё не известен.
Ранее Лайф рассказывал, как депутат от "Яблока" отвесил пощёчину избирателю и попытался скрыться в толпе. Во время согласованной акции они случайно повздорили, но потом извинились друг перед другом в полиции.
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