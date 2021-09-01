Депутата Смоленской облдумы от КПРФ задержали за дебош в квартире возлюбленной

Депутат Смоленской областной думы от КПРФ Кирилл Быстров оказался в отделении полиции после разборок со своей возлюбленной на лестничной площадке многоэтажки.

Как сообщается в группе "Жалобная книга – Смоленск" в соцсети "ВКонтакте", вечером 31 августа коммунист выбил ногой дверь в квартиру девушки, а также агрессировал на людей, ставших свидетелями происшествия. После этого Быстрова доставили в отделение МВД, но и там парламентарий не хотел успокаиваться и стал якобы козырять депутатским удостоверением перед сотрудниками.

Информацию о задержании парламентария подтвердили местному порталу Smolnarod.ru. При этом никаких подробностей семейной драмы от правоохранителей журналистам получить не удалось. По некоторым данным, Быстрова уже отпустили. Его правовой статус в этой скандальной истории ещё не известен.