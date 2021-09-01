НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Талантливый, умный и мудрый": Школьник остался в восторге от встречи с Путиным

По словам мальчика, в ходе общения в рамках марафона "Новое знание" глава государства отправил ребятам воздушный поцелуй.

1 сентября, 12:01

Фото © Соцсети

Школьник остался в восторге от встречи с Путиным. Видео © Соцсети

Школьник из Бурятии Егор Сотнич поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках марафона "Новое знание", который прошёл в детском центре "Океан" во Владивостоке.

"Вы очень большой молодец, вы талантливый, умный и мудрый, рассказали нам хорошие вещи", — сказал Егор.

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков

В конце мальчик также признался, что Путин отправил ребятам воздушный поцелуй.

"Найти себя": О чём Путин говорил со школьниками на открытом уроке истории

"Найти себя": О чём Путин говорил со школьниками на открытом уроке истории

А ранее Владимир Путин рассказал школьникам о детских мечтах. Глава государства пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит желания с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Школьник поправил Путина во время беседы об истории на открытом уроке

сегодня в 13:00

Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

сегодня в 12:58

Экономист и социолог оценили перспективы России при населении в 500 млн человек

сегодня в 13:21
Life

Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

сегодня в 13:19

Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 13:14

Новости партнеров

Layer 1