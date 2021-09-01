"Талантливый, умный и мудрый": Школьник остался в восторге от встречи с Путиным
По словам мальчика, в ходе общения в рамках марафона "Новое знание" глава государства отправил ребятам воздушный поцелуй.
Фото © Соцсети
Школьник остался в восторге от встречи с Путиным. Видео © Соцсети
Школьник из Бурятии Егор Сотнич поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках марафона "Новое знание", который прошёл в детском центре "Океан" во Владивостоке.
"Вы очень большой молодец, вы талантливый, умный и мудрый, рассказали нам хорошие вещи", — сказал Егор.
В конце мальчик также признался, что Путин отправил ребятам воздушный поцелуй.
А ранее Владимир Путин рассказал школьникам о детских мечтах. Глава государства пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит желания с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются.
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