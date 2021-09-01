Школьник остался в восторге от встречи с Путиным. Видео © Соцсети

Школьник из Бурятии Егор Сотнич поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках марафона "Новое знание", который прошёл в детском центре "Океан" во Владивостоке.

"Вы очень большой молодец, вы талантливый, умный и мудрый, рассказали нам хорошие вещи", — сказал Егор.

В конце мальчик также признался, что Путин отправил ребятам воздушный поцелуй.