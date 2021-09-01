Психиатры заподозрили деградацию мозга у сознавшегося в изнасиловании Костюшкина мужчины

Мужчина по имени Николай Александрович, признавшийся в изнасиловании певца Стаса Костюшкина, когда тому было восемь лет, может иметь психологические проблемы и желание привлечь к себе внимание. Об этом Лайфу рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Я склонен полагать, что это какой-то алкоголик с энцефалопатией, который этой болезненной темой решил привлечь к себе внимание. Насильники, как правило, никогда не признаются и не чувствуют вины. И даже когда их ловят, они искренне удивляются, почему общество недоумевает. У них мозг устроен по-другому. Возможно, у него есть какие-то психологические проблемы и желание привлечь к себе внимание", — сказал Шуров.

Также специалист предположил, что у 59-летнего мужчины уже может быть алкогольная деградация мозга или любое бредовое расстройство, ведь с момента преступления прошло больше 40 лет. Вероятно, человек не был в курсе ситуации, а решил якобы признаться, когда узнал о ней. С ним согласен и коллега Дмитрий Клевцов, который считает, что человек просто хочет заработать на сомнительной популярности, потому что таких людей стали часто звать в различные ток-шоу за деньги.

Шуров в свою очередь добавил, что у педофилов отсутствует чувство вины и 80% из них живут в мире фантазий. Раскаяние от таких людей всегда формальное, они ищут способы работать поближе к детям.