В Петербурге на связь вышел лишившийся ноги преступник, который изнасиловал Стаса Костюшкина в 8 лет

В мае 2020 года экс-участник дуэта "Чай вдвоём" Стас Костюшкин сделал шокирующее признание. На шоу "Алёна, блин!" певец рассказал, как в восемь лет его с друзьями изнасиловал парень, когда ребята играли на поле рядом с заводом. Дети тогда не решились рассказать о случившемся, и преступник так и не был наказан. Но спустя более 40 лет насильник объявился сам.

В Сети стал распространяться ролик, где говорится, что с журналистами связался 59-летний мужчина по имени Николай Александрович. Незнакомец заявил, что он и есть тот самый извращенец, который тогда совершил насилие над мальчиками. И это не единственное преступление на его счету. В 1990-х он несколько раз отбывал наказание — за изнасилование, смертельную драку и разбой.

Николай тоже увидел интервью певца и понял, что тот говорит о нём. А признаться злодей решил после того, как у него начались серьёзные проблемы со здоровьем: мужчине из-за вызванной диабетом гангрены отрезали ногу, во время операции он также перенёс инсульт.

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