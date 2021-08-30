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В Петербурге на связь вышел лишившийся ноги преступник, который изнасиловал Стаса Костюшкина в 8 лет

Мужчина, который и себя считает жертвой, рассказал, что хочет встретиться с певцом и попросить у него прощения. Однако директор звезды предполагает, что артист не примет извинений.

30 августа, 13:05

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+", YouTube / Super

В мае 2020 года экс-участник дуэта "Чай вдвоём" Стас Костюшкин сделал шокирующее признание. На шоу "Алёна, блин!" певец рассказал, как в восемь лет его с друзьями изнасиловал парень, когда ребята играли на поле рядом с заводом. Дети тогда не решились рассказать о случившемся, и преступник так и не был наказан. Но спустя более 40 лет насильник объявился сам.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+", YouTube / Super

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+", YouTube / Super

В Сети стал распространяться ролик, где говорится, что с журналистами связался 59-летний мужчина по имени Николай Александрович. Незнакомец заявил, что он и есть тот самый извращенец, который тогда совершил насилие над мальчиками. И это не единственное преступление на его счету. В 1990-х он несколько раз отбывал наказание — за изнасилование, смертельную драку и разбой.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+". Фото Instagram / stas_kostyushkin_official

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+". Фото Instagram / stas_kostyushkin_official

Николай тоже увидел интервью певца и понял, что тот говорит о нём. А признаться злодей решил после того, как у него начались серьёзные проблемы со здоровьем: мужчине из-за вызванной диабетом гангрены отрезали ногу, во время операции он также перенёс инсульт.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Преступник отметил, что жалеет о случившемся, однако считает себя жертвой. Якобы парни постарше "взяли его на слабо" и ранее он тоже подвергся насилию. Сейчас у Николая двое сыновей, дочь и внук. Он был трижды женат и владел продуктовыми магазинами в Ленинградской области. Стас Костюшкин также женат в третий раз и воспитывает сыновей.

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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