Лавров перечислил качества, необходимые супруге дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата. Он подчеркнул, что в этом вопросе нет какого-то особого правила.

"Наверное, любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии. Здесь никаких универсальных рецептов нет", — пояснил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что серьёзной проблемой, с которой часто сталкиваются дипломаты и послы, является неразграничивание работы и семейной жизни. Например, бывает, как указал министр, когда супруга отправляется вместе с мужем в командировку за рубеж, но там не может найти применения своим профессиональным навыкам.