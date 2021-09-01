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Лавров перечислил качества, необходимые супруге дипломата

"Универсальных рецептов нет", — заметил глава МИД РФ. Он также упомянул проблему, с которой в последнее время часто сталкиваются семьи работников дипломатических миссий.

1 сентября, 11:37
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66428/photos/66375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата. Он подчеркнул, что в этом вопросе нет какого-то особого правила.

"Наверное, любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии. Здесь никаких универсальных рецептов нет", — пояснил глава МИД РФ.

Главная сваха России назвала качества хорошей жены

Главная сваха России назвала качества хорошей жены

Лавров отметил, что серьёзной проблемой, с которой часто сталкиваются дипломаты и послы, является неразграничивание работы и семейной жизни. Например, бывает, как указал министр, когда супруга отправляется вместе с мужем в командировку за рубеж, но там не может найти применения своим профессиональным навыкам.

А ранее социологи выяснили идеальный для россиян образ начальника. Отмечается, что 28% опрошенных считают, что руководить людьми и быть начальником может любой человек, так как необходимые для этого качества можно развить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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