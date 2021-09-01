Депутат КПРФ: Навального нельзя считать политзаключённым из-за связи с Западом

"Каким политическим заключённым? Это если от Центрального разведывательного управления США заслан к нам сюда, и мы его будем рассматривать как политического заключённого? Чёрт-те что. Он заслан к нам сюда, это человек от ЦРУ США", — подчеркнул парламентарий.