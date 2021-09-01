Депутат КПРФ: Навального нельзя считать политзаключённым из-за связи с Западом
По мнению парламентария, блогер, отбывающий срок в ИК № 2 во Владимирской области по делу "Ив Роше", "был заслан к нам сюда".
Фото © Instagram / navalny
Российского блогера Алексея Навального нельзя считать политическим заключённым из-за связей со структурами Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил депутат Государственной думы от КПРФ Алексей Пономарёв.
"Каким политическим заключённым? Это если от Центрального разведывательного управления США заслан к нам сюда, и мы его будем рассматривать как политического заключённого? Чёрт-те что. Он заслан к нам сюда, это человек от ЦРУ США", — подчеркнул парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Алексей Навальный осуждён не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнёров.
Сам Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. Ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.
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