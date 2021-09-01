Российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети

Крупнейшие отечественные интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в Сети, подписав в присутствии президента России Владимира Путина соглашение о сотрудничестве.

"Участники альянса берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками в этой сфере", — указано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Каждый из участников встречи рассказал о задачах, которые стоят перед компаниями. Так, гендиректор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров отметил, что альянс приложит все усилия для обеспечения безопасности несовершеннолетних в Сети.

В свою очередь, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян подчеркнул, что совместно с альянсом будет разработан курс для детей, учителей и родителей по цифровой грамотности. Это, по его словам, поможет несовершеннолетним лучше ориентироваться в интернет-пространстве.