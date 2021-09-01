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Звёздный стилист оценил свадебный наряд Моргенштерна и увидел "цитирование глубинки"

Эксперт оценила иронию и юмор церемонии, которая, несмотря на утрированное копирование всех элементов, всё равно выглядела мило.

1 сентября, 11:28
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CTPcX8PIFhL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">influesii</a></p>

Фото © Instagram/influesii

Звёздный стилист Лина Дембикова специально для Лайфа разобрала свадебные образы Алишера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Она оценила иронию и юмор вчерашней церемонии и заявила, что, несмотря на утрированное копирование особенностей российской свадьбы, всё получилось довольно мило.

"Что касается их образов, серый костюм — беспроигрышный лидер, конечно, всегда в наших реалиях, но можно было дополнить это ещё розовым галстуком, немножко с блеском. Тогда это всё ещё утрировало бы картинку", — отмечает эксперт.

По оценке Дембиковой, несмотря на то что рэпер "цитирует русскую глубинку", он всё равно остаётся стильным и его образ выглядит актуально.

"Невеста — тоже такая классическая российская, но при этом платье довольно сдержанное, довольно эстетичное. Несмотря на всю юмористическую нотку, сие празднование в целом выглядит довольно забавно и мило", — говорит стилист.

Отдельно эксперт отметила образ ведущей церемонии Ксении Собчак. Она назвала её наряд абсолютно беспроигрышным, универсальным, красивым.

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Ранее Лайф рассказывал, что 31 августа Моргенштерн в платье невесты устроил треш-вечеринку из своей свадьбы. Также церемония запомнилась чередой скандалов, в том числе дракой, прыжками в торт, подозрительными "таблетками" и визитом сотрудников МВД.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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