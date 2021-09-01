1 сентября по уже сложившейся традиции Владимир Путин провёл открытый урок для школьников. В этот раз он был посвящён истории. Президент решил отказаться от стандартного формата лекции и в ходе разговора попытался побудить молодых людей изучать историю. Это даст шанс понять, что нас ожидает завтра, считает российский лидер.

Свой урок Владимир Путин начал с рассказа о том, что если бы не было двух распадов российского государства в XX веке, то население страны составляло бы 500 млн человек, а также дал свою оценку операции США в Афганистане. Но главное — это не перечисление моментов мировой истории: Путин постарался научить подрастающее поколение пользоваться именно проверенной информацией.

Российский лидер отметил, что в Интернете чего только нет. Но качество размещаемых там сведений вызывает вопросы.

"Очень много информационного мусора, который часто подаётся как истина в последней инстанции", — заявил он.

Доверять же Путин предложил ресурсам общества "Знание", в рамках марафона которого и проходил его открытый урок.

Кстати, позже Путин принял участие в подписании "добровольных обязательств" компаниями — учредителями российского "Альянса по защите детей в цифровой среде".

Президент подчеркнул, что необходимо защищать детей от вредоносной информации в Интернете и, наоборот, создавать позитивный контент. Евгений Касперский на этой церемонии отметил, что если раньше детям рассказывали, как ориентироваться в лесу, то теперь они проводят больше времени в Интернете, поэтому надо оградить подрастающее поколение от ядовитых ягод во Всемирной паутине.

"О чём вы мечтали в детстве? — спросили после урока у Путина школьники. — Все ли мечты сбылись?"

Президент признался, что в разные годы хотел быть и моряком, и лётчиком, и разведчиком — и последняя мечта его сбылась. Сейчас же, как высокопарно бы это ни звучало, он посвятил себя служению Отечеству.