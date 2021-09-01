В Сети выставили на продажу бутылку воды со свадьбы Моргенштерна
Стоимость лота продавец оценила в восемь тысяч рублей. Как отметила девушка, тара "не целая".
Фото © VK / Анастасия Калакуцкая
Отголоски эпатажной свадьбы рэпера Моргенштерна, которая отгремела в столице 31 августа, похоже, ещё долго будут звучать в Сети. В объявлениях в соцсети "ВКонтакте" уже появилась необычная публикация, связанная с прошедшим торжеством. Там на полном серьёзе продают воду с мероприятия, которое закатили музыкант и его избранница Дилара.
В описании к лоту отмечается, что бутылка "не целая", сама вода — "с коробок свадьбы". Фото тары сделано на фоне теплохода и набережной "Москвы-Сити", где начиналось торжество. Продавец оценила товар в восемь тысяч рублей.
Напомним, торжество отгремело в последний день лета. Прямо перед загсом жених снял штаны, словно устроив "цирковое представление". А в самый разгар треш-вечеринки с участием монаха с таблетками нагрянула полиция.
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