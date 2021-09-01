В Сети выставили на продажу бутылку воды со свадьбы Моргенштерна

Отголоски эпатажной свадьбы рэпера Моргенштерна, которая отгремела в столице 31 августа, похоже, ещё долго будут звучать в Сети. В объявлениях в соцсети "ВКонтакте" уже появилась необычная публикация, связанная с прошедшим торжеством. Там на полном серьёзе продают воду с мероприятия, которое закатили музыкант и его избранница Дилара.

В описании к лоту отмечается, что бутылка "не целая", сама вода — "с коробок свадьбы". Фото тары сделано на фоне теплохода и набережной "Москвы-Сити", где начиналось торжество. Продавец оценила товар в восемь тысяч рублей.