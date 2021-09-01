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В Сети выставили на продажу бутылку воды со свадьбы Моргенштерна

Стоимость лота продавец оценила в восемь тысяч рублей. Как отметила девушка, тара "не целая".

1 сентября, 11:57
<p>Фото © <a href="https://vk.com/classifieds?q=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD&section=category&sort=2&w=product-198582766_48913360_612e6a6a2e78cc4ce404e9db" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Анастасия Калакуцкая</a></p>

Фото © VK / Анастасия Калакуцкая

Отголоски эпатажной свадьбы рэпера Моргенштерна, которая отгремела в столице 31 августа, похоже, ещё долго будут звучать в Сети. В объявлениях в соцсети "ВКонтакте" уже появилась необычная публикация, связанная с прошедшим торжеством. Там на полном серьёзе продают воду с мероприятия, которое закатили музыкант и его избранница Дилара.

В описании к лоту отмечается, что бутылка "не целая", сама вода — "с коробок свадьбы". Фото тары сделано на фоне теплохода и набережной "Москвы-Сити", где начиналось торжество. Продавец оценила товар в восемь тысяч рублей.

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Напомним, торжество отгремело в последний день лета. Прямо перед загсом жених снял штаны, словно устроив "цирковое представление". А в самый разгар треш-вечеринки с участием монаха с таблетками нагрянула полиция.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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