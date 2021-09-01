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Забытые в Афганистане граждане Украины записали обращение к Зеленскому

Около 60 человек сообщили, что просто не успели попасть на эвакуационные рейсы. При этом Киев отчитался, что вывез всех украинцев.

1 сентября, 12:07

Около 60 граждан Украины обратились к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их из Афганистана. Они заявили, что не смогли попасть на рейсы, потому что находились далеко от Кабула и не успели на вывозные рейсы. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале "Заборона".

"Тут вокруг меня все граждане Украины, у них все паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации", — рассказал мужчина на видео.

Он также добавил, что желающих улететь собралось много, только на видео попало 30 мужчин, столько же осталось за кадром. Кроме того, у всех них есть жёны и дети. Граждане Незалежной рассказывают, что многие не успели добраться до Кабула, так как находились в других регионах Афганистана. Многие просто не смогли попасть в здание воздушной гавани, так как ворота ежедневно осаждают тысячи человек.

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При этом ранее власти Украины отчитались о завершении эвакуации своих граждан. Всего из Афганистана вывезли 700 украинцев. Для этого понадобилось шесть гуманитарных рейсов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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