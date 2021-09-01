Страны ЕС отказались принимать беженцев из Афганистана

Ни одна из стран Евросоюза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, выступая на форуме по стратегической безопасности в Словении. Дипломат отметил, что крайне разочарован этим фактом.

"Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое", — заявил Давид Сассоли.

Он раскритиковал вчерашнее решение Совета ЕС по внутренним делам за то, что у него "не хватило мужества" предложить убежище всем тем, чья жизнь сегодня находится в опасности.

"Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя её цели и задачи", — указал дипломат.

Ранее Лайф сообщал, что датский министр иммиграции призвал афганских беженцев не ехать в ЕС и потребовал усилить защиту внешних границ Евросоюза.

О том, что в Евросоюзе нет консенсуса по приёму беженцев из Афганистана, Лайф сообщал и ранее. К примеру, Янез Янша, премьер-министр Словении, который сейчас возглавляет Совет стран ЕС, признавался, что участники сообщества опасаются ситуации 2015 года, когда в Европу хлынул поток беженцев из Сирии.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.