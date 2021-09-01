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Опубликовано 1 сентября 2021, 12:58
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Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Балерина подчеркнула, что лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки.

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за хабаровскую учительницу, которая исполнила танец живота перед учениками на линейке. В разговоре с Лайфом звезда заявила, что всегда поддерживает музыку и танец, а этот номер преподавателя — шедевр по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тиктоке".

"И что касается танцев — я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то неприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тиктоке", это шедевр!" — сказала Волочкова.

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе
В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Ранее выяснилось, что с танцем живота перед учениками выступила педагог дополнительного образования, которая преподаёт хореографию. Однако не все оценили праздничный номер учительницы. Так, в отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка.

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Фото © Instagram / volochkova_art

Кристина Шайдуллина
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