Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за хабаровскую учительницу, которая исполнила танец живота перед учениками на линейке. В разговоре с Лайфом звезда завила, что всегда поддерживает музыку и танец, а этот номер преподавателя — шедевр по сравнению с тем, что дети смотрят в Tik-Tok.

"И что касается танцев, я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то нелицеприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тик-Токе", это шедевр!" — сказала Волочкова.