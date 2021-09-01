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Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Балерина подчеркнула, что лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то нелицеприятные поступки.

1 сентября, 12:58

Фото © instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за хабаровскую учительницу, которая исполнила танец живота перед учениками на линейке. В разговоре с Лайфом звезда завила, что всегда поддерживает музыку и танец, а этот номер преподавателя — шедевр по сравнению с тем, что дети смотрят в Tik-Tok.

"И что касается танцев, я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то нелицеприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тик-Токе", это шедевр!" — сказала Волочкова.

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Ранее выяснилось, что с танцем живота перед учениками выступила педагог дополнительного образования, которая преподаёт танцы. Однако не все оценили праздничный номер учительницы. Так, в отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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