Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске
Балерина подчеркнула, что лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то нелицеприятные поступки.
Фото © instagram.com/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова заступилась за хабаровскую учительницу, которая исполнила танец живота перед учениками на линейке. В разговоре с Лайфом звезда завила, что всегда поддерживает музыку и танец, а этот номер преподавателя — шедевр по сравнению с тем, что дети смотрят в Tik-Tok.
"И что касается танцев, я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении. Но лучше петь и танцевать, чем совершать какие-то нелицеприятные поступки. Что касается этого танца, то по сравнению с тем, что дети смотрят в "Тик-Токе", это шедевр!" — сказала Волочкова.
Ранее выяснилось, что с танцем живота перед учениками выступила педагог дополнительного образования, которая преподаёт танцы. Однако не все оценили праздничный номер учительницы. Так, в отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка.
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