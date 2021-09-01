"Противно на это смотреть": Политолог уличил Байдена во лжи из-за речи о миссии США в Афганистане
Бывшим президентам США Ричарду Никсону и Джеральду Форду хватило смелости признать провал деятельности американцев во Вьетнаме, заметил специалист.
Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS
Несмотря на слова американского президента Джо Байдена об успехе миссии США в Афганистане, на самом деле Вашингтон понёс колоссальные политические потери из-за последних событий в Кабуле. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
"Мне было противно на это смотреть. Человек — лжец. Здесь надо к врачам", — сказал Ордуханян, комментируя телевизионное обращение Байдена к нации.
По словам эксперта, бывшим президентам США Ричарду Никсону и Джеральду Форду хватило смелости признать провал страны во Вьетнаме. Несмотря на заявления нынешнего американского лидера, на самом деле последние события в Афганистане и вывод оттуда войск Штатов стоили Вашингтону и политверхушке дорого.
Ордуханян подчеркнул, что существуют четыре составляющие, определяющие современный статус сверхдержавы: политическая, экономическая, финансовая и военная. США же полностью лишились этого статуса, подчеркнул собеседник телеканала.
"Люди уже не верят США, это не та страна, которая защитит", — заверил Ордуханян.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что с выводом американских войск из Афганистана завершается целая эра, когда Штаты пытались силой добиться переустройства других государств.
Лента новостей
В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе
сегодня в 12:52
"Копил силу и помогал сделать Россию великой": Лавров оценил дипломатические качества Александра Невского
сегодня в 12:47
Свыше семи тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах в 10 регионах РФ
сегодня в 12:40
Комментариев: 0