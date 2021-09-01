Несмотря на слова американского президента Джо Байдена об успехе миссии США в Афганистане, на самом деле Вашингтон понёс колоссальные политические потери из-за последних событий в Кабуле. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

"Мне было противно на это смотреть. Человек — лжец. Здесь надо к врачам", — сказал Ордуханян, комментируя телевизионное обращение Байдена к нации.

По словам эксперта, бывшим президентам США Ричарду Никсону и Джеральду Форду хватило смелости признать провал страны во Вьетнаме. Несмотря на заявления нынешнего американского лидера, на самом деле последние события в Афганистане и вывод оттуда войск Штатов стоили Вашингтону и политверхушке дорого.

Ордуханян подчеркнул, что существуют четыре составляющие, определяющие современный статус сверхдержавы: политическая, экономическая, финансовая и военная. США же полностью лишились этого статуса, подчеркнул собеседник телеканала.

"Люди уже не верят США, это не та страна, которая защитит", — заверил Ордуханян.