В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

По словам собеседника Лайфа, если бы он увидел такое в исполнении учительницы в школьные годы, то "глаз от стыда поднять бы не смог".

Руководитель федерального Союза отцов при уполномоченном по правам ребёнка при президенте РФ Андрей Коченов жёстко отреагировал на исполнение танца живота в хабаровской школе № 76. И если в соцсетях многие шутят, что присутствовавшие на линейке папы обрадовались такому неожиданному подарку ко Дню знаний, то Коченов с ними не согласен. По словам собеседника Лайфа, это "настоящий треш".

В Хабаровске на школьной линейке показали танец живота. Видео © Соцсети

"Танец живота в каком-то шоу, где взрослые люди сидят, — это, может быть, ещё уместно. И то, он всегда вызывал даже у взрослых людей споры, что это такое и насколько это пристойно. Но чтобы на детской линейке это сделать... это не то что неуместно, это нарушает все элементарные нравственные и моральные нормы, которые в принципе мы должны устанавливать в обществе. И я здесь не сторонник того, чтобы всё запретить, но детская линейка — это точно не место для эротического танца", — заявил Коченов Лайфу.

В Союзе отцов просят разобраться, кто разрешил исполнение танца перед детьми: если директор, то стоит поставить вопрос о том, насколько он вообще соответствует своей должности. Если же администрация школы не знала о спорном номере в праздничной программе, то вопросы нужно задавать организаторам.

"Это говорит в целом об уровне нашей культуры и духовно-нравственного состояния общества. Что самое печальное, многие уже нормально к этому относятся и не видят в этом ничего страшного. Если бы мне в моё время в школе довелось это увидеть, я бы, наверное, от стыда глаз не смог поднять", — добавил представитель Союза отцов.