НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Мы вас любим, мы вас узнаем": В Москве с 15 октября проезд в метро можно будет оплатить по системе FacePay

Такой функционал уже работает на трёх станциях, и свои данные оставило 15 тысяч человек, заметил Сергей Собянин на марафоне "Новое знание".

1 сентября, 12:36
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев

В московском метро с 15 октября будет запущена система FacePay, которая позволит оплачивать проезд лицом. Об этом в рамках марафона "Новое знание" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, такая система уже работает на трёх станциях и свои данные оставило уже 15 тысяч человек, чего власти столицы не ожидали.

"С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем", — заявил Собянин.

В Москве пересадки на наземном транспорте стали бесплатными в течение 90 минут

В Москве пересадки на наземном транспорте стали бесплатными в течение 90 минут

Внедрить такой способ поможет система распознавания лиц. Каждый пассажир на своём телефоне может сфотографировать себя в приложение и послать снимок в систему. После этого лицо будет зарегистрировано, при проходе в метрополитен камера зафиксирует вас и пропустит, а деньги со счёта спишутся автоматически.

Ранее Лайф рассказывал о планах усовершенствования билетной системы проезда в метро Москвы. Так, благодаря развитию сервисов оплаты очереди в кассы столичного метрополитена сократились в 3,3 раза за десять лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Школьник поправил Путина во время беседы об истории на открытом уроке

сегодня в 13:00

Instagram закроет доступ к приложению пользователям без даты рождения

вчера в 07:18

Экономист и социолог оценили перспективы России при населении в 500 млн человек

сегодня в 13:21
Life

Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

сегодня в 13:19

Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 13:14

Новости партнеров

Layer 1