"Мы вас любим, мы вас узнаем": В Москве с 15 октября проезд в метро можно будет оплатить по системе FacePay
Такой функционал уже работает на трёх станциях, и свои данные оставило 15 тысяч человек, заметил Сергей Собянин на марафоне "Новое знание".
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев
В московском метро с 15 октября будет запущена система FacePay, которая позволит оплачивать проезд лицом. Об этом в рамках марафона "Новое знание" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, такая система уже работает на трёх станциях и свои данные оставило уже 15 тысяч человек, чего власти столицы не ожидали.
"С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем", — заявил Собянин.
Внедрить такой способ поможет система распознавания лиц. Каждый пассажир на своём телефоне может сфотографировать себя в приложение и послать снимок в систему. После этого лицо будет зарегистрировано, при проходе в метрополитен камера зафиксирует вас и пропустит, а деньги со счёта спишутся автоматически.
Ранее Лайф рассказывал о планах усовершенствования билетной системы проезда в метро Москвы. Так, благодаря развитию сервисов оплаты очереди в кассы столичного метрополитена сократились в 3,3 раза за десять лет.
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