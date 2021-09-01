"Мы вас любим, мы вас узнаем": В Москве с 15 октября проезд в метро можно будет оплатить по системе FacePay

Такой функционал уже работает на трёх станциях, и свои данные оставило 15 тысяч человек, заметил Сергей Собянин на марафоне "Новое знание".