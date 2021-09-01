Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал Мишустин

Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал премьер Мишустин. Видео © Телеграм-канал "Правительство России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени Капицы в подмосковном Долгопрудном. После торжественной линейки политик заглянул к одиннадцатиклассникам, которые в это время решали посвящённую анализу бизнес-проектов задачу.

Глава кабмина, в свою очередь, решил погонять лицеистов по фундаментальным знаниям и задал им математическую задачку. Он попросил ребят провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов. Учащиеся предлагали разные способы, но все они были неправильными. Тогда Мишустин выступил в роли учителя, принявшись объяснять ученикам решение задачи.

"Очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес", — подчеркнул глава кабмина, а затем пожелал лицеистам удачи в учёбе.