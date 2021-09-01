НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал Мишустин

Учащиеся предлагали разные способы, но все они были неправильными. Тогда глава кабмина выступил в роли преподавателя, принявшись объяснять ученикам решение "очень простого" задания.

1 сентября, 12:30

Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал премьер Мишустин. Видео © Телеграм-канал "Правительство России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей имени Капицы в подмосковном Долгопрудном. После торжественной линейки политик заглянул к одиннадцатиклассникам, которые в это время решали посвящённую анализу бизнес-проектов задачу.

"Найти себя": О чём Путин говорил со школьниками на открытом уроке истории

"Найти себя": О чём Путин говорил со школьниками на открытом уроке истории

Глава кабмина, в свою очередь, решил погонять лицеистов по фундаментальным знаниям и задал им математическую задачку. Он попросил ребят провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов. Учащиеся предлагали разные способы, но все они были неправильными. Тогда Мишустин выступил в роли учителя, принявшись объяснять ученикам решение задачи.

"Очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес", — подчеркнул глава кабмина, а затем пожелал лицеистам удачи в учёбе.

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков

А ранее Владимир Путин рассказал школьникам о детских мечтах. Глава государства пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит желания с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры и искусства

вчера в 13:26

Российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети

сегодня в 11:19

Экономист и социолог оценили перспективы России при населении в 500 млн человек

сегодня в 13:21
Life

Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

сегодня в 13:19

Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 13:14

Новости партнеров

Layer 1