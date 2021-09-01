У начальника ГИБДД в Ростовской области при обыске нашли оружие, украшения и его портрет
Накануне региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трёх сотрудников Госавтоинспекции за превышение полномочий.
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Во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области были обнаружены драгоценности и оружие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, оружие находилось у правоохранителя законно, однако хранилось без сейфа, что является нарушением. Также силовики нашли коробки с часами, толстую золотую цепь с большим крестом, валюту и изделия известного ювелирного бренда. Украшал всё это портрет сотрудника, который стоит в полицейской фуражке, с золотой цепью на шее и оперевшись рукой на внедорожник Land Cruiser.
31 августа региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в отношении трёх сотрудников ГИБДД Миллеровского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и подстрекательствах к этому. По версии ведомства, начальник отдела неоднократно указывал подчинённым не привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения, в том числе севших за руль в пьяном виде.
Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольской ГИБДД был задержан его заместитель.
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