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У начальника ГИБДД в Ростовской области при обыске нашли оружие, украшения и его портрет

Накануне региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трёх сотрудников Госавтоинспекции за превышение полномочий.

1 сентября, 12:24
<p>Фото © <a href="https://www.1rnd.ru/news/3194799/v-dome-nacalnika-millerovskogo-gibdd-nasli-kollekciu-boevyh-nozej-i-sobstvennyj-portret" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1rnd.ru</a></p>

Фото © 1rnd.ru

Во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области были обнаружены драгоценности и оружие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, оружие находилось у правоохранителя законно, однако хранилось без сейфа, что является нарушением. Также силовики нашли коробки с часами, толстую золотую цепь с большим крестом, валюту и изделия известного ювелирного бренда. Украшал всё это портрет сотрудника, который стоит в полицейской фуражке, с золотой цепью на шее и оперевшись рукой на внедорожник Land Cruiser.

  • Фото © 1rnd.ru
    Фото © 1rnd.ru
  • Фото © 1rnd.ru
    Фото © 1rnd.ru
  • Фото © 1rnd.ru
    Фото © 1rnd.ru

Фото © 1rnd.ru

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В Таганроге у сотрудника ГИБДД во время обыска нашли его портрет в образе маршала

В Таганроге у сотрудника ГИБДД во время обыска нашли его портрет в образе маршала

31 августа региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в отношении трёх сотрудников ГИБДД Миллеровского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и подстрекательствах к этому. По версии ведомства, начальник отдела неоднократно указывал подчинённым не привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения, в том числе севших за руль в пьяном виде.

Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольской ГИБДД был задержан его заместитель.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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