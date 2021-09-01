У начальника ГИБДД в Ростовской области при обыске нашли оружие, украшения и его портрет

Во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области были обнаружены драгоценности и оружие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, оружие находилось у правоохранителя законно, однако хранилось без сейфа, что является нарушением. Также силовики нашли коробки с часами, толстую золотую цепь с большим крестом, валюту и изделия известного ювелирного бренда. Украшал всё это портрет сотрудника, который стоит в полицейской фуражке, с золотой цепью на шее и оперевшись рукой на внедорожник Land Cruiser.





