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Собянин рассказал, сколько москвичей зарегистрировалось на онлайн-голосование

Также в сентябре отдать свой голос дистанционно смогут жители Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также Севастополя.

1 сентября, 12:34

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Заявки на участие в онлайн-голосовании, которое состоится 17–19 сентября, подало уже 1,3 миллиона москвичей. Об этом в рамках марафона "Новое знание" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Современные технологии также позволяют голосовать из любой точки мира. На ближайших выборах такой формат опробует уже минимум 1,3 миллиона москвичей", — отметил градоначальник.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

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При этом жители Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, Севастополя и Москвы смогут отдать свой голос онлайн. Приём заявлений продлится вплоть до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 до 20:00 мск в течение трёх дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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