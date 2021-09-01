Собянин рассказал, сколько москвичей зарегистрировалось на онлайн-голосование

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября . Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

При этом жители Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, Севастополя и Москвы смогут отдать свой голос онлайн. Приём заявлений продлится вплоть до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 до 20:00 мск в течение трёх дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.