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"Копил силу и помогал сделать Россию великой": Лавров оценил дипломатические качества Александра Невского

По словам министра иностранных дел РФ, умение князя находить компромисс в разрешении сложных противоречий и сегодня остаётся ключевым принципом отечественной дипломатии.

1 сентября, 12:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на торжественном открытии в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО памятника, посвящённого великому полководцу. По словам министра, Невский понимал, что дипломатия должна опираться на силу.

  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров и тележурналист Евгений Попов на торжественном открытии памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Глава МИД РФ Сергей Лавров и тележурналист Евгений Попов на торжественном открытии памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном открытии памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном открытии памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
  • Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
    Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Торжественное открытие памятника Александру Невскому. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

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"Он был великим государственным деятелем, думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении её культурного и религиозного кода, в какой-то степени даже о создании религиозной идентичности нашей родины и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата. Он понимал, что для выживания Родины, для её становления как независимой страны необходимо договариваться. Но, договариваясь, он это также прекрасно понимал, необходимо опираться на силу, и эту силу он копил и помогал сделать Россию великой", — заявил Лавров.

Дипломат также отметил, что Александр Невский умел находить компромисс для разрешения сложных противоречий. Сегодня этот принцип остаётся ключевым в российской дипломатии. Вместе с этим Лавров напомнил, что западные страны стараются вывести Россию из равновесия. Однако, в отличие от времён великого князя Невского, "с юга и востока у нас тылы прикрыты".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров перечислил качества, необходимые супруге дипломата. "Универсальных рецептов нет", — заметил он. Министр также упомянул о проблеме, с которой в последнее время часто сталкиваются семьи работников дипломатических миссий.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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