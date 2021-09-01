"Копил силу и помогал сделать Россию великой": Лавров оценил дипломатические качества Александра Невского
По словам министра иностранных дел РФ, умение князя находить компромисс в разрешении сложных противоречий и сегодня остаётся ключевым принципом отечественной дипломатии.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на торжественном открытии в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО памятника, посвящённого великому полководцу. По словам министра, Невский понимал, что дипломатия должна опираться на силу.
"Он был великим государственным деятелем, думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении её культурного и религиозного кода, в какой-то степени даже о создании религиозной идентичности нашей родины и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата. Он понимал, что для выживания Родины, для её становления как независимой страны необходимо договариваться. Но, договариваясь, он это также прекрасно понимал, необходимо опираться на силу, и эту силу он копил и помогал сделать Россию великой", — заявил Лавров.
Дипломат также отметил, что Александр Невский умел находить компромисс для разрешения сложных противоречий. Сегодня этот принцип остаётся ключевым в российской дипломатии. Вместе с этим Лавров напомнил, что западные страны стараются вывести Россию из равновесия. Однако, в отличие от времён великого князя Невского, "с юга и востока у нас тылы прикрыты".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров перечислил качества, необходимые супруге дипломата. "Универсальных рецептов нет", — заметил он. Министр также упомянул о проблеме, с которой в последнее время часто сталкиваются семьи работников дипломатических миссий.
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