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Свыше семи тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах в 10 регионах РФ

Речь идёт о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдалённых местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на кораблях.

1 сентября, 12:40

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Более семи тысяч избирателей из 10 российских регионов досрочно приняли участие в голосовании на думских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях", — сказала она на заседании ЦИК.

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Памфилова пояснила, что речь идёт о следующих регионах: Якутия, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В общей сложности там, по её словам, 7717 граждан совершили волеизъявление.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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