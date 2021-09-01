Свыше семи тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах в 10 регионах РФ

Более семи тысяч избирателей из 10 российских регионов досрочно приняли участие в голосовании на думских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях", — сказала она на заседании ЦИК.