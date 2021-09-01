Греф назвал выплаты пенсионерам самой масштабной социальной акцией
Глава Сбербанка уверен, что сотрудники смогут справиться с увеличенным клиентопотоком.
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Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей является самой масштабной социальной акцией. Об этом говорится в письме главы Сбербанка Германа Грефа сотрудникам, пишет РБК.
"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением", — указал Греф.
Это вызовет увеличение клиентопотока в отделения в несколько раз, и на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно тяжело придётся тем, кто находится "на передовой". Глава финансовой организации напомнил, что люди уверены в том, что могут прийти в банк и получить деньги в любой момент, а сотрудники должны обеспечивать такую возможность. При этом Греф поддержал подчинённых, заверив — "мы с вами справимся".
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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