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Греф назвал выплаты пенсионерам самой масштабной социальной акцией

Глава Сбербанка уверен, что сотрудники смогут справиться с увеличенным клиентопотоком.

1 сентября, 12:57
<p>Фото © ТАСС /</p>

Фото © ТАСС /

Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей является самой масштабной социальной акцией. Об этом говорится в письме главы Сбербанка Германа Грефа сотрудникам, пишет РБК.

"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением", — указал Греф.

Названы сроки перечисления выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Названы сроки перечисления выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Это вызовет увеличение клиентопотока в отделения в несколько раз, и на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно тяжело придётся тем, кто находится "на передовой". Глава финансовой организации напомнил, что люди уверены в том, что могут прийти в банк и получить деньги в любой момент, а сотрудники должны обеспечивать такую возможность. При этом Греф поддержал подчинённых, заверив — "мы с вами справимся".

Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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