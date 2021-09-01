Греф назвал выплаты пенсионерам самой масштабной социальной акцией

"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением", — указал Греф.

Это вызовет увеличение клиентопотока в отделения в несколько раз, и на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно тяжело придётся тем, кто находится "на передовой". Глава финансовой организации напомнил, что люди уверены в том, что могут прийти в банк и получить деньги в любой момент, а сотрудники должны обеспечивать такую возможность. При этом Греф поддержал подчинённых, заверив — "мы с вами справимся".