Школьник поправил Путина во время беседы об истории на открытом уроке
Глава государства улыбнулся в ответ на замечание и поблагодарил ученика.
Фото © Kremlin.ru
Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина в ходе открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке.
Глава государства оговорился, рассказывая о проводимой Петром I войне со Швецией, и назвал её семилетней. Ученик поспешил поправить президента.
"Не сочтите за мою, как бы... В общем, это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", — сказал мальчик.
Путин в ответ улыбнулся и поблагодарил школьника за замечание.
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно смотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примут участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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