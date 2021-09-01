Школьник поправил Путина во время беседы об истории на открытом уроке

Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина в ходе открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке.

Глава государства оговорился, рассказывая о проводимой Петром I войне со Швецией, и назвал её семилетней. Ученик поспешил поправить президента.

"Не сочтите за мою, как бы... В общем, это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", — сказал мальчик.

Путин в ответ улыбнулся и поблагодарил школьника за замечание.

Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно смотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".