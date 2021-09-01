Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд
В частности, пять дней назад они более чем на 5% превысили суточные обязательства "Газпрома" по контракту.
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Поставки голубого топлива в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" обновили абсолютный рекорд, превысив суточные обязательства. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".
"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвёртый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", — говорится в релизе.
Ранее стало известно, что в Европе цена на газ установила новый исторических максимум. При этом заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.
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