Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд

Поставки голубого топлива в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" обновили абсолютный рекорд, превысив суточные обязательства. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" .

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвёртый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", — говорится в релизе.