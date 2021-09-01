Треть россиян заявили о ненависти к 1 Сентября в школьные годы

Один из респондентов признался, что выкинул букет и портфель в разные стороны и сбежал от родителей. Ловили его 20 минут.

Треть россиян во время учёбы в школе ненавидели 1 Сентября, свидетельствуют результаты опроса. Его провели специалисты портала Superjob, в исследовании участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Около 19% респондентов признались, что при приближении нового учебного года испытывали скорее ненависть, чем радость, а 9% опрошенных заявили, что совсем не чувствовали положительных эмоций относительно Дня знаний.

"Выкинул портфель и букет в разные стороны, а потом дал дёру в сторону дома. Родители меня ловили минут 20", — поделился один из опрошенных.

Искреннюю радость и светлые чувства с приближением нового учебного года испытывала лишь четверть опрошенных. Для них учёба не была мукой, а встречи с одноклассниками были долгожданными. По наблюдениям аналитиков, вернуть школьные годы больше мечтают женщины, нежели мужчины. Последние вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 Сентября.