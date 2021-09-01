НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Треть россиян заявили о ненависти к 1 Сентября в школьные годы

Один из респондентов признался, что выкинул букет и портфель в разные стороны и сбежал от родителей. Ловили его 20 минут.

1 сентября, 13:30

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Треть россиян во время учёбы в школе ненавидели 1 Сентября, свидетельствуют результаты опроса. Его провели специалисты портала Superjob, в исследовании участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Около 19% респондентов признались, что при приближении нового учебного года испытывали скорее ненависть, чем радость, а 9% опрошенных заявили, что совсем не чувствовали положительных эмоций относительно Дня знаний.

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

"Выкинул портфель и букет в разные стороны, а потом дал дёру в сторону дома. Родители меня ловили минут 20", — поделился один из опрошенных.

Искреннюю радость и светлые чувства с приближением нового учебного года испытывала лишь четверть опрошенных. Для них учёба не была мукой, а встречи с одноклассниками были долгожданными. По наблюдениям аналитиков, вернуть школьные годы больше мечтают женщины, нежели мужчины. Последние вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 Сентября.

У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители

У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители

С теплотой о начале учебного года вспоминают люди старше 45 лет, а молодёжь, в свою очередь, испытывала радость от возвращения в школу гораздо реже.

Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске на линейке школьникам показали танец живота. Как оказалось, его исполнила педагог дополнительного образования.

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

В Союзе отцов назвали трешем танец живота на Дне знаний в хабаровской школе

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Волочкова вступилась за учительницу, исполнившую танец живота на линейке в Хабаровске

сегодня в 12:58

Едва пришедшая в себя после тяжёлой болезни МакSим сама привела дочь на школьную линейку

сегодня в 13:51

Учительница Путина рассказала, каким непоседой он был в школьные годы

сегодня в 14:24

Ушедшему с "Матч ТВ" комментатору Арустамяну предложили руководящий пост в РФС

сегодня в 14:51

Невиновный сидел в камере смертников 20 лет, и власти оценили его потерянную жизнь в 73 млн

сегодня в 14:55

Новости партнеров

Layer 1