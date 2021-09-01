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В Башкирии полицейские сутки искали несуществующего похитителя 13-летнего мальчика

Только вечером школьник "раскололся", признавшись, что историю с похищением выдумал для родителей, потому что боялся, что его отругают за долгую прогулку в лесу.

1 сентября, 13:33
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Как сообщают источники Лайфа, к полицейским обратились обеспокоенные жители Караидельского района Башкирии. Они рассказали, что 28 августа их 13-летнего сына Динара (имя изменено) похитил неизвестный на автомобиле, применив к ребёнку насилие, однако школьнику удалось выпрыгнуть из машины на ходу и убежать от злодея. Сотрудники незамедлительно начали поиски преступника, отсмотрели все камеры в округе и даже составили портрет похитителя: со слов школьника, его обидчик — мужчина неславянской внешности с бородой.

Под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину

Под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину

Спустя сутки, не обнаружив никаких зацепок, полицейские решили ещё раз опросить семиклассника. Динар начал вести себя неуверенно, путался в показаниях, и, когда ему сообщили об ответственности за ложные показания, школьник во всём сознался.

Мальчик пояснил, что в тот день он пошёл гулять и заглянул в гости к своим подружкам, в одну из которых был тайно влюблён. Девчонки идти с ним на улицу отказались, и Динар в расстроенных чувствах отправился один. Школьник сперва бродил вдоль трассы, около полевой дороги, и вдруг решил прогуляться по лесу. Вскоре он заблудился, а на телефоне у него не было денег. Динар скитался около двух часов, пока не нашёл дорогу к соседней деревне. Выйдя, наконец, к людям, он всем стал рассказывать, что его похитили и усадили в машину, но на ходу он выпрыгнул и убежал от злодея. Продавщица местного магазинчика дала ему позвонить родителям, и они услышали то же самое.

Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин

Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин

Динар отметил: родители запрещали ему гулять в лесу, поскольку там опасно и ходят медведи, а если бы он признался, то ему бы точно всыпали. Грозит ли теперь им ответственность за бурную фантазию сына, поставившую на уши весь полицейский отдел, пока выясняется.

Ранее Лайф рассказывал, как москвичка придумала историю с захватом заложников, чтобы выгнать мужа из квартиры. Мужчина вышел на улицу ещё до приезда правоохранителей, к которым обратилась женщина. Однако она не стала отменять ложный вызов.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Марина Калегина
Марина Калегина

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