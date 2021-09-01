В Башкирии полицейские сутки искали несуществующего похитителя 13-летнего мальчика

Как сообщают источники Лайфа, к полицейским обратились обеспокоенные жители Караидельского района Башкирии. Они рассказали, что 28 августа их 13-летнего сына Динара (имя изменено) похитил неизвестный на автомобиле, применив к ребёнку насилие, однако школьнику удалось выпрыгнуть из машины на ходу и убежать от злодея. Сотрудники незамедлительно начали поиски преступника, отсмотрели все камеры в округе и даже составили портрет похитителя: со слов школьника, его обидчик — мужчина неславянской внешности с бородой.

Спустя сутки, не обнаружив никаких зацепок, полицейские решили ещё раз опросить семиклассника. Динар начал вести себя неуверенно, путался в показаниях, и, когда ему сообщили об ответственности за ложные показания, школьник во всём сознался.

Мальчик пояснил, что в тот день он пошёл гулять и заглянул в гости к своим подружкам, в одну из которых был тайно влюблён. Девчонки идти с ним на улицу отказались, и Динар в расстроенных чувствах отправился один. Школьник сперва бродил вдоль трассы, около полевой дороги, и вдруг решил прогуляться по лесу. Вскоре он заблудился, а на телефоне у него не было денег. Динар скитался около двух часов, пока не нашёл дорогу к соседней деревне. Выйдя, наконец, к людям, он всем стал рассказывать, что его похитили и усадили в машину, но на ходу он выпрыгнул и убежал от злодея. Продавщица местного магазинчика дала ему позвонить родителям, и они услышали то же самое.

Динар отметил: родители запрещали ему гулять в лесу, поскольку там опасно и ходят медведи, а если бы он признался, то ему бы точно всыпали. Грозит ли теперь им ответственность за бурную фантазию сына, поставившую на уши весь полицейский отдел, пока выясняется.