Физиономист усомнился в искренности Байдена и сравнил его с роботом

Президент США Джо Байден не был искренним в своём заявлении о том, что с выводом американских войск из Афганистана завершается целая эра, когда Штаты пытались силой добиться переустройства других государств. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил физиономист Олег Воеводин. Изучив видео выступления американского лидера, специалист по лжи пришёл к выводу, что тот лишь отстранённо произнёс заученный текст — совсем как робот.

"Во время всего спича он не испытал никаких эмоций: ни радости, ни переживаний, ничего. Он рассказывает текст, как робот, заученными словами, и нет в его речи каких-то эмоциональных взлётов и падений", — рассуждает собеседник Лайфа.

Говоря о том, что США больше не намерены вмешиваться в дела других государств, политик будто зафиксировал голову в одном положении, а на лице проступила холодная гримаса. По мнению эксперта, это говорит о желании скрыть свои истинные намерение, не выдать себя ничем.

"По факту его слова заводят в заблуждение, а мысли у него другие. А такое заострение слов сделано специально, чтобы слушатель сосредоточил своё внимание на этом. Это некий обманный трюк. По лицу считается, что стратегия другая какая-то у властей США. И пока что это просто пыль в глаза и не больше", — отмечает физиономист.

Собеседник Лайфа не исключает, что некоторая вымученная зажатость, механический характер движений в речи Байдена может говорить о том, что с политиком работает специалист по мимике и жестам, а цель занятий именно в том, чтобы научить американского лидера скрывать свои истинные намерения от тех, кто бы смог их "прочитать".

Напомним, что накануне Джо Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны. По словам американского президента, перед Белым домом стоял выбор между уходом из Афганистана и эскалацией конфликта.