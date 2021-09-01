Учительница Путина рассказала, каким непоседой он был в школьные годы

В школьные годы президент России Владимир Путин первое время был неугомонным учеником, но потом исправился. Об этом рассказала его бывший классный руководитель Вера Гуревич в своей книге "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя", отрывки из которой цитирует сайт kp.ru.

По словам учительницы, которая преподавала Путину с пятого по восьмой класс, на переменах он никогда не готовился к урокам. Вместо этого будущий президент носился со старшими ребятами по коридорам, а также нередко участвовал в потасовках. По урокам замечаний у учительницы не было, так как Путин демонстрировал острый ум, обладая очень хорошей памятью.

Однако однажды до педагога дошли слухи, что Путин связался с непутёвой компанией, которая негативно на него влияла. И вскоре женщина решила наведаться в семью ученика.

"Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час", — заявил тогда юный Володя в ответ на упрёки, что он плохо готовится к урокам.

Тогда их разговор не прошёл бесследно — будущий президент изменил отношение к школе. Гуревич также считает, что благодаря увлечению спортом Путин смог отвязаться от плохой компании. Сама же учительница очень гордится, что любовь к немецкому языку у главы государства началась именно с занятий в её кружке. По словам женщины, с первых уроков ученик демонстрировал удивительные способности.