Учительница Путина рассказала, каким непоседой он был в школьные годы
Тогда он не отличался примерным поведением, вспоминает Вера Гуревич. Однако однажды произошёл инцидент, из-за которого ей пришлось наведаться в семью юного Володи.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
В школьные годы президент России Владимир Путин первое время был неугомонным учеником, но потом исправился. Об этом рассказала его бывший классный руководитель Вера Гуревич в своей книге "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя", отрывки из которой цитирует сайт kp.ru.
По словам учительницы, которая преподавала Путину с пятого по восьмой класс, на переменах он никогда не готовился к урокам. Вместо этого будущий президент носился со старшими ребятами по коридорам, а также нередко участвовал в потасовках. По урокам замечаний у учительницы не было, так как Путин демонстрировал острый ум, обладая очень хорошей памятью.
Однако однажды до педагога дошли слухи, что Путин связался с непутёвой компанией, которая негативно на него влияла. И вскоре женщина решила наведаться в семью ученика.
"Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час", — заявил тогда юный Володя в ответ на упрёки, что он плохо готовится к урокам.
Тогда их разговор не прошёл бесследно — будущий президент изменил отношение к школе. Гуревич также считает, что благодаря увлечению спортом Путин смог отвязаться от плохой компании. Сама же учительница очень гордится, что любовь к немецкому языку у главы государства началась именно с занятий в её кружке. По словам женщины, с первых уроков ученик демонстрировал удивительные способности.
А ранее Владимир Путин рассказал школьникам о детских мечтах. Глава государства пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит желания с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются.
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