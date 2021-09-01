Компания по продаже овечьей шерсти подала в суд за незаконное использование торговой марки УГ
Дело в том, что фирма имеет свой сайт, однако IT-компании игнорируют запатентованный ею товарный знак и выдают в поиске проекты сторонников блогера Алексея Навального.
Фото © Instagram / navalny
Компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, занимающаяся продажей овечьей шерсти, подала в суд на поисковики "Яндекс" и Google, которые незаконно используют зарегистрированный компанией товарный знак УГ.
Всё дело в том, что компания имеет свой сайт, однако сторонники блогера Алексея Навального незаконно используют товарный знак, а IT-компании не только не замечают этого, но и применяют торговую марку для контекстной рекламы. В случае удовлетворения иска компания может отсудить компенсацию в размере нескольких миллионов рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.
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