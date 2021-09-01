Компания по продаже овечьей шерсти подала в суд за незаконное использование торговой марки УГ

Всё дело в том, что компания имеет свой сайт, однако сторонники блогера Алексея Навального незаконно используют товарный знак, а IT-компании не только не замечают этого, но и применяют торговую марку для контекстной рекламы. В случае удовлетворения иска компания может отсудить компенсацию в размере нескольких миллионов рублей.