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Компания по продаже овечьей шерсти подала в суд за незаконное использование торговой марки УГ

Дело в том, что фирма имеет свой сайт, однако IT-компании игнорируют запатентованный ею товарный знак и выдают в поиске проекты сторонников блогера Алексея Навального.

1 сентября, 14:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP6YLkztEF-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a></p>

Фото © Instagram / navalny

Компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, занимающаяся продажей овечьей шерсти, подала в суд на поисковики "Яндекс" и Google, которые незаконно используют зарегистрированный компанией товарный знак УГ.

Всё дело в том, что компания имеет свой сайт, однако сторонники блогера Алексея Навального незаконно используют товарный знак, а IT-компании не только не замечают этого, но и применяют торговую марку для контекстной рекламы. В случае удовлетворения иска компания может отсудить компенсацию в размере нескольких миллионов рублей.

В Сеть слили данные 17 тысяч участников УГ из Саратова

В Сеть слили данные 17 тысяч участников УГ из Саратова

А ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.

Роскомнадзор и "борцы" с коррупцией: Почему интернет-ресурсы структур Навального попадают под блокировку

Роскомнадзор и "борцы" с коррупцией: Почему интернет-ресурсы структур Навального попадают под блокировку

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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