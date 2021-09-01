Ростовскую "ведьму", принёсшую в жертву себя и годовалую дочь, искали приставы

Ростовская "ведьма", которая во время жуткого обряда принесла в жертву себя и годовалую дочь, имела долги по оплате коммунальных платежей. Ранее женщину и ребёнка обнаружили мёртвыми в квартире.

Как сообщает РИА ФАН, долгое время судебные приставы разыскивали неплательщицу. На данный момент за Елизаветой Ц. числится долг в 20 тысяч рублей, причём часть исков ещё не рассмотрена в судебном порядке.

Напомним, что женщину и её годовалую дочь обнаружили мёртвыми в квартире в Ленинском районе Ростова-на-Дону. По предварительной версии, "ведьма" сперва расправилась с малышом, а затем нанесла смертельные увечья самой себе. И всё ради какого-то жуткого магического ритуала. Как ранее сообщал Лайф, в "логове" колдуньи полицейские обнаружили множество дьявольских атрибутов, пентаграмм, клочков жжёной бумаги. Нашли и ритуальный стол с зеркалом, а также фото молодой пары. Кто изображён на снимке, пока не известно.