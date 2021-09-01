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Собянин заявил, что в Москве пока не планируют возобновлять масштабные праздники

При этом проведение фестивалей уже разрешили, однако пока без народных гуляний и мастер-классов.

1 сентября, 14:02
<p>Празднование Дня города в 2018 году в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь</p>

Празднование Дня города в 2018 году в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Из-за пандемии коронавируса в Москве пока не планируется возобновлять городские праздники в прежнем масштабе. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Однако в Москву возвращаются фестивали, хоть и без шумных народных гуляний.

"После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе — без шумных народных гуляний и мастер-классов. Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", написал мэр.

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве одной из лучших в стране

Он добавил, что сегодня в Москве уже в четвёртый раз открылся фестиваль "Цветочный джем". Кроме того, грядёт празднование Дня города, оно в этом году состоится 11−12 сентября. При этом формат мероприятий власти определят с учётом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Ранее Собянин уже анонсировал, что проводить праздничные фестивали не будут, однако ярмарки состоятся, но без культурной программы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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