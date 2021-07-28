Роскомнадзор и "борцы" с коррупцией: Почему интернет-ресурсы структур Навального попадают под блокировку Роскомнадзор начал блокировку интернет-ресурсов, связанных с ФБК* Алексея Навального. Эксперты называют решение обоснованным и логичным. 28 июля, 11:06 Фото © Instagram / fbk.info

У отечественной либеральной оппозиции случился траур — худшие опасения на блокировку их ресурсов подтвердились, а надежды разрушились.

— Ну наконец-то #роскомпозор проснулся и начал блокировку заведомо лживых антироссийских сайтов (формально за экстремизм). Глядишь, такими темпами к следующему веку глобальные соцсети начнём воспитывать, — пишет в своём телеграм-канале экономист Михаил Делягин.

Формальной причиной для блокировки стало признание ФБК* и смежных с ним организаций экстремистскими. Стоит отметить, что сторонники Алексея Навального уже обещают отомстить Роскомнадзору, однако это у них не выйдет, считает юрист Илья Ремесло.

— Боевые хомячки уже обещают страшно отомстить РКН, но, честно говоря, всё это — буря в стакане воды. Навальный уже давно особо никому не интересен. Вот типичный пример — "навальнист" идёт собирать подписи, а в ответ 99,9% народа суют ему фигу под нос. И это в городе с традиционно сильной поддержкой "оппов". Куда-то испарились те самые 100 млн просмотров. И когда испарится сайт Навального, никто этого и не заметит особо, — говорит он.

Как полагает общественный деятель Борис Якеменко, закрытие сайтов, связанных с ФБК*, — это проявление государственности, естественного желания защитить себя и своих граждан от разрушения.

— Именно поэтому сегодня на первый план вместе с традиционными силовиками на танках и бронемашинах выходят структуры, борющиеся с информационными угрозами и врагами. Их задача — обеспечивать самостоятельную внутреннюю и внешнюю информационную политику, формировать национальную инфраструктуру информационного пространства, гарантировать информационную безопасность государства, предотвратить захват информационного пространства страны, когда враг обращается к людям напрямую, минуя власть и государство. Ведь главная цель информационной войны — превращение населения в оружие против собственной страны, — говорит Якеменко.

При этом сайт "Умного голосования" (УГ) остался незаблокированным. Это дало почву для версии, что заблокировать этот сайт не так просто из-за его технической сложности. Однако, по словам журналиста Ильяса Меркури, ситуация выглядит иначе.

— Сайт УГ не заблокирован, потому что в СК и МВД идёт следствие в отношении утечки данных по вине владельцев сайта, — пишет журналист.

Стоит отметить, что деятельность ФБК* с большой долей вероятности финансировалась из-за рубежа, в том числе с помощью криптовалют. Формальным предлогом для деятельности была борьба с коррупцией, однако ни одного судебного процесса над коррупционерами организовано не было, в том числе и потому, что материалы, собранные структурой, были весьма низкого качества и не могли служить объективным доказательством.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

Авторы Никита Юрченко