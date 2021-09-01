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Ростовской учительнице ко Дню знаний на дверь повесили гранату и записку с угрозами

К странной выходке могут быть причастны родственники погибшей в январе женщины, которую брат педагога насмерть сбил на пешеходном переходе. Их не покидает чувство мести.

1 сентября, 14:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Накануне 1 сентября на калитке своего дома в Ростовской области учительница русского языка и литературы Елена К. обнаружила пакет с гранатой и запиской с угрозами. Сразу после этого она вызвала полицию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники установили, что взрывчатое вещество в боеприпасе есть. Место оцепили, а с окрестных территорий эвакуировали 14 человек. Однако экспертиза установила, что граната охолощённая, а взрыватель удалён.

  • Записка, оставленная рядом с гранатой. Фото © LIFE
    Записка, оставленная рядом с гранатой. Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Записка, оставленная рядом с гранатой. Фото © LIFE

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Сейчас правоохранители устанавливают причастных. В подозреваемых — родственники женщины, которую в январе этого года насмерть сбил на переходе родной брат учительницы. Сейчас мужчина уже отбывает наказание в колонии, однако родственники продолжают терроризировать семью. Например, недавно они написали на заборе педагога "Здесь живёт убийца". Правоохранители сняли отпечатки пальцев, а у подозреваемых взяли слюну для ДНК-теста.

Ранее Лайф рассказывал, как безработный петербуржец попытался отправить гранату с помощью курьера "Яндекса". Боеприпас содержал около 50 граммов тротила. В отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот оружия — ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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