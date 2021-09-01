Ростовской учительнице ко Дню знаний на дверь повесили гранату и записку с угрозами

Накануне 1 сентября на калитке своего дома в Ростовской области учительница русского языка и литературы Елена К. обнаружила пакет с гранатой и запиской с угрозами. Сразу после этого она вызвала полицию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники установили, что взрывчатое вещество в боеприпасе есть. Место оцепили, а с окрестных территорий эвакуировали 14 человек. Однако экспертиза установила, что граната охолощённая, а взрыватель удалён.







Сейчас правоохранители устанавливают причастных. В подозреваемых — родственники женщины, которую в январе этого года насмерть сбил на переходе родной брат учительницы. Сейчас мужчина уже отбывает наказание в колонии, однако родственники продолжают терроризировать семью. Например, недавно они написали на заборе педагога "Здесь живёт убийца". Правоохранители сняли отпечатки пальцев, а у подозреваемых взяли слюну для ДНК-теста.