Новак предрёк "ещё более нормальные" цены на бензин
По словам вице-премьера, сейчас наблюдается тенденция к восстановлению оптово-розничного рынка.
Фото © Pexels
Рисков повышения цен на бензин в России нет после того, как экспорт топлива был сокращён практически до нуля. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы [договорились] с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортёром. Они весь объём [бензина теперь] поставляют на внутренний рынок", — отметил он.
По словам Новака, эти дополнительные меры помогли снизить ажиотаж на бирже и цена частично скорректировалась. Поэтому Правительство РФ не видит никаких рисков повышения цен, а, наоборот, наблюдает тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка.
"Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. — Прим. Лайфа) будет ещё более нормальной", — указал вице-премьер.
Напомним, с середины июля биржевые цены топлива бьют рекорд за рекордом. В августе стоимость тонны топлива АИ-92 достигла рекордных 58 456 рублей. А бензин АИ-95 торговался вплотную к рекордному значению в 60 029 рублей — 59 930 за тонну.
Комментариев: 0