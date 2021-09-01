Новак предрёк "ещё более нормальные" цены на бензин

Рисков повышения цен на бензин в России нет после того, как экспорт топлива был сокращён практически до нуля. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы [договорились] с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортёром. Они весь объём [бензина теперь] поставляют на внутренний рынок", — отметил он.

По словам Новака, эти дополнительные меры помогли снизить ажиотаж на бирже и цена частично скорректировалась. Поэтому Правительство РФ не видит никаких рисков повышения цен, а, наоборот, наблюдает тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка.

"Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. — Прим. Лайфа) будет ещё более нормальной", — указал вице-премьер.