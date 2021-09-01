Верховный суд снял с думских выборов бизнесмена Потапенко

Верховный суд удовлетворил иск Центризбиркома РФ и отменил регистрацию на думских выборах бизнесмена Дмитрия Потапенко — кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС). Об этом сообщили в суде.

"Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко", — цитирует ТАСС представителя ВС.

Отмечается, что основанием для отмены регистрации кандидатуры Потапенко послужило обнаружение у него акций российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах. Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд подтвердил законность недопуска Павла Грудинина на думские выборы. В конце июля ЦИК исключила бизнесмена из списка КПРФ, так как он, по данным комиссии, не выполнил требования закона.