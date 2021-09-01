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Верховный суд снял с думских выборов бизнесмена Потапенко

Обращение ЦИК в ВС по поводу кандидатуры предпринимателя связано с обнаружением у него акций российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.

1 сентября, 14:35
<p>Дмитрий Потапенко. Фото © <a href="http://potapenko.ru/biografiya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рotapenko.ru</a></p>

Дмитрий Потапенко. Фото © Рotapenko.ru

Верховный суд удовлетворил иск Центризбиркома РФ и отменил регистрацию на думских выборах бизнесмена Дмитрия Потапенко — кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС). Об этом сообщили в суде.

"Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко", — цитирует ТАСС представителя ВС.

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Отмечается, что основанием для отмены регистрации кандидатуры Потапенко послужило обнаружение у него акций российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах. Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд подтвердил законность недопуска Павла Грудинина на думские выборы. В конце июля ЦИК исключила бизнесмена из списка КПРФ, так как он, по данным комиссии, не выполнил требования закона.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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