Папа обратившегося к Путину школьника из Бурятии рассказал о талантах сына. Видео © LIFE

Лайф пообщался с жителем Бурятии Максимом Сотничем — папой мальчика, который попросил президента Владимира Путина подписаться на свой ютуб-канал. Его сын, пятиклассник Егор, оказался очень разносторонним мальчиком: среди его интересов вольная борьба, он занимается в детской студии телевидения, а также ведёт тот самый блог на "Ютубе", где до сегодняшнего дня было всего 358 подписчиков.

"Каждый подписчик для него дорог, поэтому он, наверное, и попросил на интервью о том, чтобы появился ещё один — такой важный", — с улыбкой рассказывает Максим.

Школьник попросил Путина подписаться на свой ютуб-канал и резко увеличил число подписчиков. Видео © LIFE

Мужчина отметил, что видеоблог сына — это не просто праздное развлечение. В нём мальчик поднимает вопросы экологии, которые его очень волнуют. Егор вместе с папой регулярно убирает мусор на берегу Селенги. Это крупнейшая река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро, в том числе около 70% всего терригенного притока. Мальчик в течение года готовил цикл детских передач о сохранении главного притока Байкала. И даже немного расстроился, что вопрос об экологии, который он поднял на встрече с президентом, отошёл на второй план по сравнению с обсуждением его видеоблога. Кстати, на момент публикации материала на канал юного эколога из Бурятии подписались уже 2,6 тысячи человек.

"Я создавал канал, чтобы делиться творчеством с людьми и доставлять им удовольствие. Мой главный вопрос был про экологию. Но почему-то только это люди услышали", — рассказал Лайфу уже сам Егор.