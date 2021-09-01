Бабушка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске
Получив дозу экстрима, она встала и как ни в чём не бывало пошла по своим делам. В соцсетях шутят, что женщина просто решила вспомнить молодость или забыла пенсионное удостоверение.
Пенсионерка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске. Видео © Соцсети
В Ульяновске пенсионерка пыталась зайцем прокатиться на трамвае, сев на прицепное устройство. Водитель была вынуждена на некоторое время остановить движение и выпустить всех пассажиров.
По информации из соцсетей, инцидент произошёл на улице Верхнеполевой. На кадрах слышно, как бабуля что-то кричит, но из-за постороннего шума её слова разобрать невозможно. Посидев немного на трамвае, женщина встаёт и как ни в чём не бывало удаляется по своим делам.
Комментаторы шутят, что бабуля просто решила вспомнить молодость или забыла пенсионное удостоверение.
Ранее Лайф писал, что пьяная россиянка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке. В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь.
Комментариев: 0