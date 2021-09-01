Бабушка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске

Пенсионерка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске. Видео © Соцсети

В Ульяновске пенсионерка пыталась зайцем прокатиться на трамвае, сев на прицепное устройство. Водитель была вынуждена на некоторое время остановить движение и выпустить всех пассажиров.

По информации из соцсетей, инцидент произошёл на улице Верхнеполевой. На кадрах слышно, как бабуля что-то кричит, но из-за постороннего шума её слова разобрать невозможно. Посидев немного на трамвае, женщина встаёт и как ни в чём не бывало удаляется по своим делам.

Комментаторы шутят, что бабуля просто решила вспомнить молодость или забыла пенсионное удостоверение.