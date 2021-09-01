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Бабушка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске

Получив дозу экстрима, она встала и как ни в чём не бывало пошла по своим делам. В соцсетях шутят, что женщина просто решила вспомнить молодость или забыла пенсионное удостоверение.

1 сентября, 15:47

Пенсионерка-зацепер остановила движение трамвая в Ульяновске. Видео © Соцсети

В Ульяновске пенсионерка пыталась зайцем прокатиться на трамвае, сев на прицепное устройство. Водитель была вынуждена на некоторое время остановить движение и выпустить всех пассажиров.

По информации из соцсетей, инцидент произошёл на улице Верхнеполевой. На кадрах слышно, как бабуля что-то кричит, но из-за постороннего шума её слова разобрать невозможно. Посидев немного на трамвае, женщина встаёт и как ни в чём не бывало удаляется по своим делам.

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Комментаторы шутят, что бабуля просто решила вспомнить молодость или забыла пенсионное удостоверение.

Ранее Лайф писал, что пьяная россиянка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке. В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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