Лайф узнал, кого покрывал пропавший в Иркутске полицейский, обвинённый в даче ложных показаний
По нашим данным, этот человек также являлся правоохранителем, однако сейчас находится под арестом по другому уголовному делу. К слову, местонахождение Евгения до сих пор неизвестно.
Евгений С. Фото © Соцсети
Пропавший в Иркутске старший лейтенант полиции Евгений С. в 2019 году ложными показаниями "защищал честь" своего бурятского коллеги, за что сейчас на него возбуждено уголовное дело. Об этом Лайфу рассказал источник.
С коллегой из соседнего региона Евгений познакомился в отпуске в Забайкальском крае на встрече выпускников. По нашим данным, новый знакомый полицейского был супругом бывшей одноклассницы Евгения. После знакомства мужчины продолжили гулять в другом кафе, где вскоре правоохранитель из Бурятии ударил по лицу женщину.
Спустя несколько дней после этого с Евгением связался участковый и попросил дать показания по поводу драки, возникшей в заведении. Однако мужчина решил защищать друга и заявил, что якобы ничего не знает о ссоре. Как отмечает источник, два года история не сдвигалась с мёртвой точки, но в мае этого года на Евгения всё-таки завели уголовное дело за дачу ложных показаний.
Добавим, что полицейский, за которого вступился Евгений, в прошлом году был арестован в Улан-Удэ по другому уголовному делу. По нашим данным, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.
К слову, местонахождение Евгения до сих пор неизвестно.
Как уже ранее писал Лайф, в день пропажи мужчина поссорился с женой, вышел из дома, разбил телефон, сел в такси, заехал в магазин за водкой, а после скрылся в лесу. Супруга правоохранителя после тщетных попыток отыскать мужа обратилась к его коллегам, признавшись, что повод для ссоры был незначительным. В полиции не исключают, что исчезновение Евгения связано с заведённым на него делом о даче ложных показаний.
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