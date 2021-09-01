Лайф узнал, кого покрывал пропавший в Иркутске полицейский, обвинённый в даче ложных показаний

Пропавший в Иркутске старший лейтенант полиции Евгений С. в 2019 году ложными показаниями "защищал честь" своего бурятского коллеги, за что сейчас на него возбуждено уголовное дело. Об этом Лайфу рассказал источник.

С коллегой из соседнего региона Евгений познакомился в отпуске в Забайкальском крае на встрече выпускников. По нашим данным, новый знакомый полицейского был супругом бывшей одноклассницы Евгения. После знакомства мужчины продолжили гулять в другом кафе, где вскоре правоохранитель из Бурятии ударил по лицу женщину.

Спустя несколько дней после этого с Евгением связался участковый и попросил дать показания по поводу драки, возникшей в заведении. Однако мужчина решил защищать друга и заявил, что якобы ничего не знает о ссоре. Как отмечает источник, два года история не сдвигалась с мёртвой точки, но в мае этого года на Евгения всё-таки завели уголовное дело за дачу ложных показаний.

Добавим, что полицейский, за которого вступился Евгений, в прошлом году был арестован в Улан-Удэ по другому уголовному делу. По нашим данным, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

К слову, местонахождение Евгения до сих пор неизвестно.