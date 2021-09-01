На Украине дедушка первоклассника умер прямо на школьной линейке

Трагедией закончилось 1 сентября в школе № 4 Винницы, где 71-летний дедушка первоклассника скончался прямо на линейке. Об этом сообщила директор учебного заведения Галина Загородняя.

"Линейка у нас началась в 9:00, дедушка нашего первоклассника пришёл в 9:05 и, не дойдя до линейки, ему стало нехорошо, — он сел на скамейку", — приводит её слова издание "Общественное".

Первую помощь старику начал оказывать участковый, мужчину стали реанимировать, однако, когда приехала скорая помощь, было уже поздно. Пресс-секретарь полиции области уточнила, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца.