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На Украине дедушка первоклассника умер прямо на школьной линейке

Старику пытались оказать первую помощь и провести реанимацию, однако пенсионер не дожил до приезда скорой.

1 сентября, 15:19
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<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

Трагедией закончилось 1 сентября в школе № 4 Винницы, где 71-летний дедушка первоклассника скончался прямо на линейке. Об этом сообщила директор учебного заведения Галина Загородняя.

"Линейка у нас началась в 9:00, дедушка нашего первоклассника пришёл в 9:05 и, не дойдя до линейки, ему стало нехорошо, — он сел на скамейку", — приводит её слова издание "Общественное".

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Первую помощь старику начал оказывать участковый, мужчину стали реанимировать, однако, когда приехала скорая помощь, было уже поздно. Пресс-секретарь полиции области уточнила, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

А ранее Лайф сообщал, что в Калининграде на матче любительских команд "Балтика-М" и "Красная звезда" вратарь Александр Шишмарёв умер после неудачного столкновения с форвардом соперника. После случившегося Следственный комитет начал проверку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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