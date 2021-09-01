Врио начальника ИВС Истры предъявили обвинение после побега пятерых заключённых

Врио начальника истринского изолятора временного содержания, откуда в начале августа сбежали пятеро заключённых, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Сегодня Лайф узнал, что в отношении сотрудника возбудили уголовное дело.

"Предъявлено обвинение врио начальника ИВС ОМВД России по городу Истре. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек из-под стражи. На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", — говорится в сообщении.