Врио начальника ИВС Истры предъявили обвинение после побега пятерых заключённых
На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Врио начальника истринского изолятора временного содержания, откуда в начале августа сбежали пятеро заключённых, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Сегодня Лайф узнал, что в отношении сотрудника возбудили уголовное дело.
"Предъявлено обвинение врио начальника ИВС ОМВД России по городу Истре. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек из-под стражи. На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", — говорится в сообщении.
При этом ранее ещё двум сотрудникам изолятора предъявили обвинение по той же статье. По версии следователей, один из дежурных выключил видеонаблюдение, а затем они ушли спать, не закрыв "кормушку" в камере.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди, МВД объявило награду в размере полутора миллионов рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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