Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка получила студенческий билет МГУ

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет жительница Москвы Алиса Теплякова получила студенческий билет МГУ, куда ранее поступила на психологический факультет. Об этом Лайфу рассказал отец девочки.

"Алиса выбрала направление "Психология служебной деятельности", получила студенческий билет и готова приступать к занятиям. Сегодня она посетила день первокурсника около главного здания МГУ. Она очень довольна, счастлива, с нетерпением ждёт пар", — отметил Евгений Тепляков.

К учёбе девочка-вундеркинд приступит вместе с сокурсниками завтра, 2 сентября. В вузе отметили, что Алисе будет обеспечено психологическое сопровождение в течение всего обучения.