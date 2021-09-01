Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка получила студенческий билет МГУ
На очные занятия девочка-вундеркинд будет ходить в сопровождении родителей. К учёбе Алиса приступит уже завтра, 2 сентября.
Фото предоставлено Лайфу
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет жительница Москвы Алиса Теплякова получила студенческий билет МГУ, куда ранее поступила на психологический факультет. Об этом Лайфу рассказал отец девочки.
"Алиса выбрала направление "Психология служебной деятельности", получила студенческий билет и готова приступать к занятиям. Сегодня она посетила день первокурсника около главного здания МГУ. Она очень довольна, счастлива, с нетерпением ждёт пар", — отметил Евгений Тепляков.
К учёбе девочка-вундеркинд приступит вместе с сокурсниками завтра, 2 сентября. В вузе отметили, что Алисе будет обеспечено психологическое сопровождение в течение всего обучения.
Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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