В России с 1 сентября подорожали автомобили

В первый день осени в России возросли цены на популярные автомобили сразу девяти производителей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на прайс-листы ведущих брендов.

Отмечается, что ценник на все модели вырос у "АвтоВАЗа" и УАЗа. Также поднялась стоимость большинства автомобилей Lexus, Toyota и Haval. Кроме того, "Фольксваген" увеличил цену на три модели, а KIA — на две. В свою очередь производители Peugeot и Chevrolet подняли ценник только на одну машину из каждой модельной линейки. Причём заранее о корректировке прайс-листов в сентябре автокомпании не предупреждали.

Уточняется, что речь идёт о рекомендованной розничной стоимости, которую производители указали в прайс-листах. Фактическая же цена у дилеров гораздо выше — наценки на популярные модели составляют до одного миллиона рублей, указывает портал. А новые автомобили Toyota Land Cruiser 300 и вовсе передают клиентам с доплатой от одного до двух с половиной — трёх миллионов рублей.