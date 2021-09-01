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В России с 1 сентября подорожали автомобили

Наценки на популярные модели у официальных дилеров составляют до миллиона рублей. Переплата за дорогие машины может быть ещё больше — до трёх миллионов.

1 сентября, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В первый день осени в России возросли цены на популярные автомобили сразу девяти производителей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на прайс-листы ведущих брендов.

Отмечается, что ценник на все модели вырос у "АвтоВАЗа" и УАЗа. Также поднялась стоимость большинства автомобилей Lexus, Toyota и Haval. Кроме того, "Фольксваген" увеличил цену на три модели, а KIA — на две. В свою очередь производители Peugeot и Chevrolet подняли ценник только на одну машину из каждой модельной линейки. Причём заранее о корректировке прайс-листов в сентябре автокомпании не предупреждали.

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Уточняется, что речь идёт о рекомендованной розничной стоимости, которую производители указали в прайс-листах. Фактическая же цена у дилеров гораздо выше — наценки на популярные модели составляют до одного миллиона рублей, указывает портал. А новые автомобили Toyota Land Cruiser 300 и вовсе передают клиентам с доплатой от одного до двух с половиной — трёх миллионов рублей.

Ранее Лайф писал об изменениях цен в сентябре на новостройки и квартиры на вторичном рынке. Программу льготной ипотеки для семей продлили до конца 2023 года. При этом спрос на квартиры продолжает расти. Риелторы рассказали, в каких сегментах жильё подорожает, а в каких даже может подешеветь.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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