"Вот она — компаша!": Галкин показал фото с детьми-второклашками и Пугачёвой со школьной линейки
На торжественное мероприятие по случаю Дня знаний 72-летняя мама привела Лизу и Гарри лично.
Фото © Instagram / maxgalkinru
Дети певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Елизавета и Гарри, которым скоро исполнится по восемь лет, пошли во второй класс, сообщает портал "Дни.ру". Шоумен показал фото двойняшек и их знаменитой мамы с линейки.
Дети Пугачёвой и Галкина пошли во второй класс. Видео © Instagram / maxgalkinru
На торжественное мероприятие 72-летняя народная артистка СССР привела детей лично. Компанию им составил не только Галкин, но и дочь Кристины Орбакайте Клава. Пугачёва выбрала для столь праздничного момента чёрный брючный костюм, симпатичную шляпку и белый плащ.
Второклассники звёздной пары учатся в Первой московской гимназии — школе-партнёре МГУ имени Ломоносова. Ученики могут находиться там с 9 часов утра и до 20:00. За это время ребята учатся, отдыхают, полностью выполняют домашние задания и посещают кружки. По желанию можно заниматься в спортивных секциях и театральной студии, брать дополнительные уроки иностранных языков, музыки и искусства.
За месяц обучения ребёнка в этой школе родители выкладывают 160 тысяч рублей. Таким образом, за двойняшек в месяц Пугачёва и Галкин платят 320 тысяч ежемесячно, а за учебный год выкладывают чуть больше трёх миллионов.
Ранее Лайф выяснял, кто держит самые дорогие и элитные школы Москвы, где родители отдают свыше двух сотен тысяч рублей в месяц за обучение ребёнка. Но официально многие из них убыточны.
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