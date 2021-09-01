"Вот она — компаша!": Галкин показал фото с детьми-второклашками и Пугачёвой со школьной линейки

На торжественное мероприятие по случаю Дня знаний 72-летняя мама привела Лизу и Гарри лично.

Дети певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Елизавета и Гарри, которым скоро исполнится по восемь лет, пошли во второй класс, сообщает портал "Дни.ру". Шоумен показал фото двойняшек и их знаменитой мамы с линейки.

Дети Пугачёвой и Галкина пошли во второй класс. Видео © Instagram / maxgalkinru

На торжественное мероприятие 72-летняя народная артистка СССР привела детей лично. Компанию им составил не только Галкин, но и дочь Кристины Орбакайте Клава. Пугачёва выбрала для столь праздничного момента чёрный брючный костюм, симпатичную шляпку и белый плащ.

Второклассники звёздной пары учатся в Первой московской гимназии — школе-партнёре МГУ имени Ломоносова. Ученики могут находиться там с 9 часов утра и до 20:00. За это время ребята учатся, отдыхают, полностью выполняют домашние задания и посещают кружки. По желанию можно заниматься в спортивных секциях и театральной студии, брать дополнительные уроки иностранных языков, музыки и искусства.

За месяц обучения ребёнка в этой школе родители выкладывают 160 тысяч рублей. Таким образом, за двойняшек в месяц Пугачёва и Галкин платят 320 тысяч ежемесячно, а за учебный год выкладывают чуть больше трёх миллионов.