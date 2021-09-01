Собянин назвал Москву крупнейшим донором России

Заявления о том, что вся Россия кормит Москву, неверны, ведь столица большую часть доходов направляет в федеральный бюджет. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Есть такая история, когда говорят, что вот вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живём, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет", — сказал градоначальник в рамках марафона "Новое знание".

А уже оттуда, заметил Собянин, средства распределяются по регионам, из них 65% трансфертов являются деньгами столицы. По его словам, бюджет Москвы составляет почти 2,8 триллиона рублей, большая его часть (1,1 трлн) — это НДФЛ, почти 800 миллиардов — налоги на прибыль организаций, а ещё 377 миллионов — прочие налоговые доходы. В прошлом году москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей, уточнил мэр.