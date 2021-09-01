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Блогеры-экстремалы примотали друга к маслкару Camaro скотчем и разогнались до 180 км/ч

На большой скорости парень, висящий в позе Супермена, успевал даже корчить рожицы на камеру. Теперь любителей снимать эффектные ролики намерены привлечь к ответственности.

1 сентября, 15:57

Друзья-экстремалы примотали блогера к машине и разогнались с ним до 180 км/ч. Видео © LIFE

В Сочи блогеры-экстремалы примотали своего друга к американскому маслкару Chevrolet Camaro и разогнались с ним до 180 километров в час. В распоряжении Лайфа оказалось эффектное видео с места событий.

На кадрах видно, как блогер Данил Мясников умудряется корчить рожицы на камеру и держаться в позе Супермена на авто.

"По данному водителю и пассажиру будем организовывать проверку и привлекать их к ответственности", — заявили нам в УГИБДД РФ по Краснодарскому краю.

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А ранее Лайф рассказывал, как виновница ДТП из Петербурга попросила суд не лишать её прав, потому что она "девочка". ПДД она нарушила спустя всего неделю после того, как получила водительское удостоверение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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