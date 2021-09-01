Блогеры-экстремалы примотали друга к маслкару Camaro скотчем и разогнались до 180 км/ч
На большой скорости парень, висящий в позе Супермена, успевал даже корчить рожицы на камеру. Теперь любителей снимать эффектные ролики намерены привлечь к ответственности.
Друзья-экстремалы примотали блогера к машине и разогнались с ним до 180 км/ч. Видео © LIFE
В Сочи блогеры-экстремалы примотали своего друга к американскому маслкару Chevrolet Camaro и разогнались с ним до 180 километров в час. В распоряжении Лайфа оказалось эффектное видео с места событий.
На кадрах видно, как блогер Данил Мясников умудряется корчить рожицы на камеру и держаться в позе Супермена на авто.
"По данному водителю и пассажиру будем организовывать проверку и привлекать их к ответственности", — заявили нам в УГИБДД РФ по Краснодарскому краю.
А ранее Лайф рассказывал, как виновница ДТП из Петербурга попросила суд не лишать её прав, потому что она "девочка". ПДД она нарушила спустя всего неделю после того, как получила водительское удостоверение.
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