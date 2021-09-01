Блогеры-экстремалы примотали друга к маслкару Camaro скотчем и разогнались до 180 км/ч

Друзья-экстремалы примотали блогера к машине и разогнались с ним до 180 км/ч. Видео © LIFE

В Сочи блогеры-экстремалы примотали своего друга к американскому маслкару Chevrolet Camaro и разогнались с ним до 180 километров в час. В распоряжении Лайфа оказалось эффектное видео с места событий.

На кадрах видно, как блогер Данил Мясников умудряется корчить рожицы на камеру и держаться в позе Супермена на авто.

"По данному водителю и пассажиру будем организовывать проверку и привлекать их к ответственности", — заявили нам в УГИБДД РФ по Краснодарскому краю.