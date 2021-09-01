Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"
Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии.
Хайбатулла Ахундзада. Фото © Wikipedia
Новым премьер-министром Афганистана станет лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
Так, член комиссии талибов по культуре Анамулла Самангани заметил, что "в этом не должно быть никаких сомнений". Кроме того, он указал, что консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии.
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Ранее Лайф писал, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения. Так, министром иностранных дел стал глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Новый руководитель обороны — сын основателя "Талибана" мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джелалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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