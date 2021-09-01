Правительство Афганистана возглавит лидер "Талибана"

Новым премьер-министром Афганистана станет лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Так, член комиссии талибов по культуре Анамулла Самангани заметил, что "в этом не должно быть никаких сомнений". Кроме того, он указал, что консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии.

Ранее Лайф писал, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения. Так, министром иностранных дел стал глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Новый руководитель обороны — сын основателя "Талибана" мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джелалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.