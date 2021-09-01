В ЦБ рассказали, как новые выплаты пенсионерам повлияют на инфляцию

Единовременные выплаты пенсионерам, произвести которые распорядился глава государства Владимир Путин, не повлияют на годовую инфляцию в России, их воздействие будет "разовым и небольшим". Об этом говорится в бюллетене "О чём говорят тренды", подготовленном Департаментом исследования и прогнозирования Центробанка РФ.