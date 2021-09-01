В ЦБ рассказали, как новые выплаты пенсионерам повлияют на инфляцию
Как отмечается в бюллетене регулятора, эти средства дополнительно поддержат потребительский спрос в конце третьего – начале четвёртого квартала.
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Единовременные выплаты пенсионерам, произвести которые распорядился глава государства Владимир Путин, не повлияют на годовую инфляцию в России, их воздействие будет "разовым и небольшим". Об этом говорится в бюллетене "О чём говорят тренды", подготовленном Департаментом исследования и прогнозирования Центробанка РФ.
"Единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям в размере около 500 миллиардов рублей дополнительно поддержат потребительский спрос в конце III – начале IV квартала. Впрочем, их влияние на инфляцию будет разовым и небольшим", — указано в документе.
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Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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