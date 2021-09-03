Пловчиха Ищулова выиграла третью медаль на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Виктория Ищулова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 1 минута 10,80 секунды. Победу одержала представительница США Джессика Лонг (1.09,87). Третьей стала Лаура Каролина Гонсалес Родригес из Чили (1.20,93).

Для Ищуловой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее она выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала серебро в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.