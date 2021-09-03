Пловчиха Ищулова выиграла третью медаль на Паралимпиаде в Токио
Всего в активе нашей команды уже 102 награды. По этому показателю она занимает третье место.
Фото © Orengrad.ru
Российская пловчиха Виктория Ищулова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале она показала время 1 минута 10,80 секунды. Победу одержала представительница США Джессика Лонг (1.09,87). Третьей стала Лаура Каролина Гонсалес Родригес из Чили (1.20,93).
Для Ищуловой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее она выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала серебро в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.
Всего в активе нашей команды — 102 медали на Паралимпиаде в Токио (32 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.
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