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Пловчиха Ищулова выиграла третью медаль на Паралимпиаде в Токио

Всего в активе нашей команды уже 102 награды. По этому показателю она занимает третье место.

3 сентября, 08:53
<p>Фото © <a href="https://orengrad.ru/obshhestvo/orskaya-plovchiha-viktoriya-ischiulova-zavoevala-zoloto-na-peralimpiade-v-yaponii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Orengrad.ru</a></p>

Фото © Orengrad.ru

Российская пловчиха Виктория Ищулова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 1 минута 10,80 секунды. Победу одержала представительница США Джессика Лонг (1.09,87). Третьей стала Лаура Каролина Гонсалес Родригес из Чили (1.20,93).

Для Ищуловой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее она выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала серебро в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

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Всего в активе нашей команды — 102 медали на Паралимпиаде в Токио (32 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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